Американские силы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, второй раз за минувшие сутки подверглись нападению со стороны неизвестных. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, «атака была нацелена на базу США, расположенную близ нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор». Речь идет о крупнейшей американской базе на северо-востоке Сирии, оборудованной в нефтеносном регионе, где, помимо Коноко, находится крупное нефтяное месторождение Эль-Омар.

Над атакованной базой поднимается столб густого белого дыма, звучат сирены воздушной тревоги, передает Al Mayadeen. По его информации, в «результате атаки причинен материальный ущерб». О возможных пострадавших среди лиц, находившихся на территории базы во время обстрела, сведений не поступало. (ТАСС)