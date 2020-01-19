Amazon разрабатывает терминалы с возможностью оплаты по ладони

Компания Amazon создает терминалы оплаты, которые будут получать информацию о владельце банковской карты через сканирование ладони, передает Wall Street Journal.

Уточняется, что таким образом компания планирует обойти конкурентов, которые внедряют бесконтактные способы оплаты.

По замыслу разработчиков, новинка позволит ускорить процесс оплаты, так как человеку не нужно будет доставать кошелек или телефон.

При этом, издание отмечает, что в случае успеха Amazon получит еще больший доступ к информации о клиентах.

Также подчеркивается, что недостаточно проработан вопрос о том, как поступать людям, у которых несколько открытых карт. Пока непонятно, как при помощи ладони объяснить терминалу, с какого именно счета человек хочет снять деньги. (gazeta.ru)