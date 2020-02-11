Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона

Компания Amazon запросила разрешение суда на допрос президента США Дональда Трампа в рамках дела о тендере Пентагона на 10 миллиардов долларов, следует из текста ходатайства, опубликованного в базе судебных документов.
В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. В своем иске компания помимо прочего обвинила самого Трампа в давлении на Пентагон.
«AWS (дочерняя компания Amazon — ред.) ходатайствует о получении разрешения для вызова на дачу показаний семи человек, которые способствовали отбору исполнителя для программы совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) и сыграли решающую роль в конечном присуждении контракта по JEDI», — говорится в документе.
В списке значатся имена президента США Дональда Трампа, главы Пентагона Марка Эспера, а также бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса.