Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона

«AWS (дочерняя компания Amazon — ред.) ходатайствует о получении разрешения для вызова на дачу показаний семи человек, которые способствовали отбору исполнителя для программы совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) и сыграли решающую роль в конечном присуждении контракта по JEDI», — говорится в документе.