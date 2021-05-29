28 мая в Минске состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в заседании. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, А.Асадов выступил по повестке дня заседания. Было отмечено, что укрепление взаимодействия в социально-экономической и гуманитарной сферах будет и впредь способствовать всестороннему развитию сотрудничества на пространстве СНГ. Премьер-министр рассказал о неотложных мерах, принимаемых в Азербайджане для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и устранения негативного воздействия пандемии на экономику.

А.Асадов также привлек внимание членов Совета к новой геоэкономической реальности, сложившейся на Южном Кавказе с освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации. Было отмечено, что разблокировка транспортных путей и создание разветвленной сети коммуникационных артерий значительно усилит транспортный и экономический потенциал Южного Кавказа, а также откроет большие перспективы развития не только в регионе, но и на всем пространстве Содружества.

Выступая после Премьер-министра Азербайджана, и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян обрушился с необоснованными нападками на Азербайджанскую Республику, обвинив страну в нарушении территориальной целостности и суверенитета Армении, а также в удержании военнопленных и захвате в плен 6 армянских военнослужащих 27 мая.