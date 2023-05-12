Кинорежиссёр, обладатель множества кинематографических премий Александр Сокуров в интервью российскому Forbes заявил, что давление властей на культуру в нынешней России жёстче, чем во времена СССР.

Сокуров упомянул снятие с должности худрука петербургского Большого драматического театра Андрея Могучего. После его отставки Сокуров опубликовал обращение в поддержку режиссёра и назвал его увольнение политическим. Также Сокуров осудил закрытие по формальным причинам Малого драматического театра в Петербурге и осудил арест режиссёра Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. «Преследование женщин по политическому мотиву, посадки женщин, да еще с детьми — безнравственно по определению», — сказал он.

Кинорежиссёр заявил, что, по его догадкам, большая часть вопросов в Министерстве культуры сейчас решается «специалистами надзора с воинскими званиями, которые там активно работают». По его мнению, это приводит не только к возрождению цензуры, но и к намеренному озлоблению общества, что является преступлением против многонациональной культуры России.

Сокуров напомнил, что использовать политические инструменты для регулирования жизни культуры запрещает закон. «Какими разными ни были бы настроения в обществе, нужно обеспечивать «конституционную квоту» на терпимость, на мир внутри страны. Эту задачу обязано осуществить государство с помощью защитительных мер. Культуру надо защитить от политики и от политиков», — предположил режиссёр. Однако, заявил он, «Сегодня в России никакие разговоры с руководством страны, попытки убедить изменить отношение к культуре, не приводят ни к чему. В случае с Россией такая политика — это превращение страны в минные поля».

Тем не менее Сокуров пообещал, что и дальше будет выступать в защиту деятелей культуры, которые подвергаются в России гонениям, поскольку считает это своим творческим и гражданским долгом. (svoboda.org)