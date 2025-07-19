Израильское вмешательство обострило напряженность в Сирии и подтолкнуло страну к опасной ситуации, которая угрожает ее стабильности.

Об этом заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая с обращением к гражданам в связи с столкновениями в южной провинции Эс-Сувейда.

«Израильское вмешательство вновь обострило напряженность и подтолкнуло страну к опасной фазе, угрожающей ее стабильности, бомбардировками на юге страны и правительственных учреждений в Дамаске», — сказал аш-Шараа.