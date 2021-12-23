Государственное бюро расследований Украины (ГБР) призвало адвокатов пятого президента страны и депутата Рады от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, которые в четверг пришли на допрос вместо своего подзащитного, не превращать процессуальные действия в политическое шоу. Об этом говорится в четверг в заявлении пресс-службы ГБР.

«Призываем адвокатов Петра Порошенко не превращать процессуальные действия в политическое шоу. По поводу ситуации, которая сложилась сегодня с пропуском адвокатов Порошенко на режимную часть здания ГБР, сообщаем, что адвокаты действительно имеют право присутствовать при проведении допросов и других процессуальных действий своих клиентов, но не могут их заменять», — говорится в сообщении.

В Госбюро подчеркнули, что адвокатов в четверг не пустили на допрос, так как не явился сам подозреваемый — Петр Порошенко. «Если бы он прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях», — заключили в ГБР.

Сейчас экс-президент находится за границей. Во вторник, 21 декабря, Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января. (ТАСС)