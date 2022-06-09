Бен Чу, адвокат американского актера Джонни Деппа, рассказал в передаче «Good Morning America», что его клиент, возможно, не станет взыскивать с бывшей супруги Эмбер Херд выигранные в суде $10,4 млн.

«Очевидно, что мы не можем разглашать детали взаимодействия адвоката и клиента, но как господин Депп утверждал на суде — это (иск и судебный процесс) никогда не было вопросом денег. Это было вопросом восстановления репутации. И у него это получилось», — рассказал Чу.

По словам юриста, прошедший судебный процесс завершился «полной победой» для актера.

2 июня суд присяжных признал экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера и обязал ее выплатить $15 млн в качестве компенсации по делу о защите его чести и достоинства. В то же время присяжные постановили, что актер также выдвигал ложные обвинения против бывшей супруги. Херд присуждена компенсация в размере $2 млн. Громкий судебный процесс, отложенный из-за пандемии, длился семь недель. (gazeta.ru)