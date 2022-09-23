Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке прокомментировал тему поставок из США и модернизации имеющихся на вооружении ВВС Турции истребителей F-16, сообщает Агентство Анадолу.

«Анкара не может пойти на договоренности по поставкам самолетов F-16 из США, которые ограничили бы действия нашей страны. Указки о том, как именно мы будет использовать эти самолеты неприемлемы», — подчеркнул министр.

Он указал, что администрация президента США выступает в поддержку инициативы поставок военных самолетов Турции.