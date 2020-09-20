Администрации президента Турции: «Армения забывает, что Турция является союзником Азербайджана»

Турция воспринимает любую агрессию против Азербайджана как агрессию против Турции, об этом сказали Trend в администрации президента Турции.

В администрации президента Турции отметили, что как и ранее, еще раз заявляем что, не зависимо от того, какой путь решения выберет Азербайджан для урегулирования нагорно-карабахской проблемы, Анкара всеми своими ресурсами будет поддерживать Азербайджан в этом направлении.

«Мы еще раз заявляем что, заявления властей Армении и последние военные провокации направлены на эскалацию конфликта в регионе» — сказали в администрации президента Турции.

Опираясь на негласное согласие своих покровителей, Армения всячески пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, при этом забывает, что Турция так же является союзником Азербайджана.

«Именно Армения несет ответственность за нестабильность в регионе» — сказали в администрации президента Турции.

В администрации отметили что, бездейственность перед военной провокацией Армении членов Минской Группы ОБСЕ обнадеживает властей Армении.

«Минская группа в срочном порядке должна активизироваться для урегулирования нагорно-карабахского конфликта или же смело заявить о том, что не в состоянии решить данный конфликт» — сказали в администрации президента Турции.