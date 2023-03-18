Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу текущие ирано-азербайджанские отношения.

Как передает #, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на МИД Ирана.

Главы МИД также обменялись мнениями о более тесных двусторонних связях и вопросах, представляющих взаимный интерес между Тегераном и Анкарой на региональном уровне.

Чавушоглу заявил, что Турция приветствует соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических связей после 7-летнего перерыва.

В свою очередь, Абдоллахиан сказал, что позитивное взаимодействие с соседними странами проложит путь к укреплению мира и стабильности в регионе и усилению синергии на международной арене.