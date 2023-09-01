Реакция самых различных политических акторов на недавнее решение Баку отправить гуманитарный груз в Ханкенди вовсе не была однозначной.

Тут сперва заметим, что, когда мы писали эти строки т.н. «голодающее население бывшего Нагорного Карабаха» еще не торопилось принять соответствующий гуманитарный груз Баку.

Да, именно поэтому часть политических наблюдателей Азербайджана с самого начала настаивала на том, что не стоит торопиться, т.к. в бывшем Нагорном Карабахе никакого гуманитарного кризиса нет, по этой причине, отправив туда гуманитарный груз, мы тем самым подтверждаем армянскую ложь.

Но все же подавляющее большинство политических аналитиков отметило другой аспект проблемы: по их мнению, мы должны, как можно быстрее, разоблачить армянскую ложь, т.к. армяне начали широкую международную кампанию по этому поводу, даже французское правительство отправило в бывший Нагорный Карабах собственный гуманитарный груз, который не был допущен в адрес назначения, т.е. в Нагорный Карабах.

Потому что Азербайджан с самого начала заявил, что решать гуманитарные проблемы своих граждан — суверенное право Баку. Весьма важно, что, когда французские грузовые машины достигли Лачинской дороги, азербайджанские грузовые машины уже стояли на дороге Агдам – Ханкенди у контрольно-пропускного пункта российских миротворцев и ждали принятия гуманитарного груза армянами бывшего Нагорного Карабаха.

Мало того, за это время не только иностранные журналисты, но и представители дипломатических служб посетили место пребывания азербайджанских грузов и наглядно убедились в том, что на самом деле никакой блокады нет, Баку готов предоставить всю необходимую гуманитарную помощь своим армянским гражданам.

Но Ереван и Париж продолжают вести грязную пропаганду о том, что якобы уже 250 дней Нагорный Карабах находится в блокаде. С Ереваном все понятно: у них появился очередной шанс провести грязную кампанию против Азербайджана. Плюс, в сентябре состоятся муниципальные выборы в Ереване, армяне будут в очередной раз выбирать своего мера.

Да, муниципальные выборы, как правило, не вызывают международный интерес. Но, кто правит Ереваном, тот правит Арменией. Понятно, что выборы станут очередным тестом для Пашиняна и руководимого им политического лагеря. Что же хочет Франция? Наверное, правильно было бы спросить, что же хочет господин Макрон? Понятно, что у Макрона имеются собственные – субъективные политические цели, ему, как политику, необходимы теплые отношения с армянской диаспорой во Франции.

Но за все эти дни Франция переживает проблемы, и, как отдельная страна – Париж, в буквальном смысле слова, выгоняют из Африки, африканские страны, одна за другой разоблачают антигуманную политику этой страны на черном континенте. Поэтому Франция стремится выставить себя «прогрессивной и гуманной» страной.

Но все напрасно. Даже Нигер поставил четкое требование: Париж в течение месяца должен вывести свои войска с территории этой страны.

Что же намеревается делать Россия? Понятно, что Москве не по душе чересчур «активная политика» Парижа. Но официальный представитель МИД России Мария Захарова на днях выступила с весьма многозначительным заявлением: якобы теперешняя ситуация в Лачинском коридоре есть результат признания официальным Ереваном бывшего Нагорного Карабаха территорией Азербайджана. Тут возникает весьма резонный вопрос: а как сама Россия? Считает ли она Нагорный Карабах территорией Азербайджана? В течении тридцати лет Москва формально поддерживала территориальную целостность Азербайджана. На деле же она всегда старалась вывести Нагорный Карабах из-под контроля Баку. Неслучайно, что и теперь, когда армянский премьер заявил, что Ереван считает бывший Нагорный Карабах территорией Азербайджана, Кремль не раз выступил с замечанием: Армения не должна торопиться…