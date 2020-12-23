7 млрд манатов крутятся в банках вхолостую! — примут ли участие банки в воссоздании Карабаха?

В наступающем году из Госбюджета планируется выделить 2,2 млрд манатов ($1,3) на восстановительные работы в освобожденной от оккупации части страны. Это предусмотрено проектом госбюджета на будущий год. Как ожидается, в первую очередь эти средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и культурно-исторических памятников.

По мнению экономистов, заложенные в проекте финансового документа средства представляют собой первоначальную сумму для финансирования уже запланированных работ. При этом ожидается, что в течение следующего года расходы на восстановительные работы будут расти. А поскольку инфраструктура в освобожденной части страны полностью разрушена, подчеркивается необходимость реализации на эти средства масштабных проектов по прокладке дорог и прочих коммуникаций.

По информации профессора Азербайджанского государственного экономического университета UNEC Эльшада Мамедова, в первую очередь в следующем году понадобится построить транспортные и энергетические коммуникации к освобожденным городам и селам. «Несомненно, в следующем году прежде всего деньги будут выделяться на инфраструктурные проекты. Дело в том, что в результате почти 30-летней оккупации инфраструктура этих территорий была уничтожена, особенно в семи прилегающих к Нагорному Карабаху районах. При этом большие проблемы с дорогами и энергоснабжением есть во всем этом регионе», — считает профессор.

Учитывая масштабы предстоящей работы, финансирование в этом направлении не может упираться только в госбюджет, сказал # депутат ММ Вугар Байрамов, заметивший необходимость привлечения частного финансирования. Однако в сложившейся ситуации непосильных для жителей регионов залоговых обязательств по банковским займам и высоких процентных ставок, именно регионы остаются на обочине кредитования по линии кредитно-финансовых структур.

«Поскольку финансовая доступность остается ключевой проблемой бизнеса в регионах страны, на сегодняшний день стоит задача увеличить здесь предложение дешевых кредитов при внедрении новых, более доступных механизмов обеспечения рисков. По причине жестких залоговых условий на Баку приходится 80% кредитов коммерческих банков, и только 20 манатов из каждых 100 манатных кредитов банков приходятся на регионы», — для улучшения ситуации депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, а также расширить доступ к кредитам под низкие проценты. Упомянутые меры будут необходимы в том числе для реализации близящейся к завершению работы над концепцией социально-экономического развития деоккупированных территорий страны, сказал он.

Проблему чрезмерно дорогих кредитов для бизнеса поднял в беседе с нами депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук профессор Руфат Гулиев. Профессор заметил, что в преддверии масштабной работы по воссозданию экономики деоккупированных земель именно банковский сектор и сегмент денежно-кредитной политики остаются наиболее узким и сложным звеном нашей экономики. Кредитно-финансовая сфера страны, говорит он, должна играть отводимую ей роль основы для расширения капиталовложений в экономику и возрождение освобожденных территорий. При этом важнейшим фактором прироста инвестиций должен являться именно национальный кредит.

«Однако высокие проценты наших банков оставляют субъекты реальной экономики, бизнес на обочине кредитования. В контексте упомянутой темы традиционно ссылаются на дорогие депозиты, — сказал он. — Понятно, что деньги — тоже товар, они имеют себестоимость, но это должно быть в разумных пределах. Практически все ведущие банковские специалисты и эксперты объясняют высокие ставки наших банков таким образом: к 10% ставки по вкладам такие аналитики прибавляют 6,25% учетной ставки Центробанка и по 2% банковской прибыли и банковских рисков. В итоге получается, что ставки по кредитам под 20% — и есть себестоимость денег, выдаваемых в виде кредитов. В целом же получается, что государство в лице Центробанка сделало все возможное и предприняло множество шагов для уменьшения банковских процентов, неоднократно снижая учетную ставку, а стоимость кредитов местных банков не отвечает уровню рентабельности субъектов экономики».

В результате предприятия реального сектора выпадают из финансирования посредством банковского кредитования, говорит ученый, предлагая обратиться к мировой практике. Во всем мире проценты по банковским кредитам не превышают 3-4%. И в этом присутствует логика, поскольку среднемировые показатели прибыльности, рентабельности предприятий варьируются в пределах 10-12%. В таких условиях кредиты под 20% ничто иное, как нонсенс. Решение этой проблемы ученый видит в плоскости удешевления депозитов.

«Проценты по банковским вкладам у нас выше, чем во всех остальных странах. В этой связи экономическому и финансовому блоку правительства следует разработать и представить главе государства план по снижению депозитных процентов в контексте удешевления кредитов финансовых структур до уровня не более 9-10%. Почему я затрагиваю этот вопрос? Нам на пленарном заседании докладывают, что 7 млрд манатов крутятся в банках вхолостую! С учетом инфляции, если в январе это было 7 млрд манатов, то в декабре сумма уменьшается на 2-2,5%. Эти деньги нужно пустить в рост — на развитие бизнеса, сельского хозяйства, создание компаний, закупку технологий, новых инфраструктур для развития предпринимательства», — рекомендует парламентарий.

В том, что именно внутренние инвестиции и банковский сектор должны проложить путь к финансированию проектов в Карабахском регионе, солидарны все экономисты. Однако высокая стоимость денег для экономики и непосильные для жителей регионов залоговые требования местных банков остаются камнем преткновения на этом пути.