Половина мирового населения уже полностью вакцинирована от COVID-19, теперь встала проблема недоиспользования всей имеющейся вакцины. Об этом заявила в среду по итогам неформальной встречи глав МИД и министров здравоохранения стран ЕС в Лионе (Франция) еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конфренции, которая транслировалась онлайн, сообщает ТАСС.

«Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19. Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда», — заявила она.

«Это особенно важно для Африки, где уровень вакцинации остается крайне низким. В частности, там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации. Нужно больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал. Это ключевые задачи, над которыми мы работаем», — добавила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что вопрос эффективного использования вакцин и активизации темпов вакцинации в Африке станет одной из главных тем саммита ЕС — Африканский союз, который пройдет на следующей неделе.