Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в понедельник, 6 декабря, что от коронавирусной инфекции вакцинировано 44% населения мира.

«На данный момент вакцинировано 44% населения мира», — сказала она в своем видеообращении.

По словам фон дер Ляйен, большая часть сделанных вакцин была предоставлена Европой.

«Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира», — отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что главной целью в настоящее время является вакцинация 70% населения мира к середине 2022 года. (iz.ru)