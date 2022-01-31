Интервью # с израильским экспертом Владимиром Месамедом:

— На днях на встрече с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль не может быть другом мусульманских народов. Согласны ли вы с подобным заявлением?

— В основе внешней политики Ирана лежит ненависть к Израилю и с этой позиции Тегеран не сходит уже много лет. Заявление Раиси является личным мнением Ирана. Соседние с Ираном мусульманские страны, включая Азербайджан, прекрасно развивают свои отношения с Израилем.

— Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал, что в феврале текущего года президент Израиля Исаак Герцог посетит Анкару. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу?

— Эрдоган несколько недель назад озвучил желание об улучшении отношений с Израилем, как это было до 2010 года. У Турции достаточно хороший опыт отношений с Израилем. Турция была первой мусульманской страной, которая в 1949 году установила дипломатические отношения с Израилем.

Несмотря на то, что между странами были кризисные периоды, собственно такой же кризис сейчас тоже не завершен, мы надеемся, что вернемся к тому уровню отношений, который был во многом показателен для региона Ближнего Востока. Турция развивала отношения с Израилем даже в военной сфере. Мы надеемся, что в скором времени эти отношения вновь станут прежними, и они пойдут только на пользу обеим странами.

— А как может сказаться потепление отношений Турции и Израиля на Азербайджане?

— В принципе здесь все достаточно ясно. Поскольку отношения между Турцией и Азербайджаном достаточно крепки, особенно после 44-дневной войны, то нормализация связей Анкары с Израилем окажет позитивное влияние и на Азербайджан. Здесь можно отмечать только плюсы.

Вдобавок, 44-дневная война также показала крепость союза Азербайджана и Израиля. Поэтому я надеюсь, что подключение к этому процессу Турции только сыграет положительную роль.

— Как известно, США отказались от поддержки проекта подводного трубопровода для доставки израильского газа через Кипр в Грецию, а затем в Италию. Эрдоган выразил заинтересованность в оказании помощи Израилю в реализации данного проекта. Насколько реальны шансы Турции стать страной-транзитером израильского газа?

— Это очень непростой вопрос потому, что США отказали Израилю в помощи в реализации данного проекта. Вопрос в том, что если сейчас Израиль будет склонен предоставить этот проект Турции, то здесь тоже все не так просто.

Дело в том, что это создаст возможность Турции для манипуляций в отношении Израиля. Учитывая, что Турция зачастую занимает антиизраильские позиции в урегулировании арабо-израильского конфликта, мне кажется, что в данном случае Израиль вряд ли пойдет на это. Данный проект может быть более политическим, нежели экономическим для Израиля.

Видимо в этом вопросе есть еще многие обстоятельства, которые в конце концов будут положены на чашу весов. Полагаю, что этот вопрос будет одним из обсуждаемых тем во время визита президента Израиля в Турцию.