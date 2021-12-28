«За последние сутки проведено 8774 теста на выявление коронавируса, выявлено 376 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 887 человек вылечились».

6 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 615 312 факта заражения коронавирусной инфекцией. 596 545 человек вылечились, 8 324 скончались, число активных больных — 10443.

За прошедшие сутки проведено 8784 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 832 974 теста.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперштаба при Кабинете Министров сказала заведующая отделом контроля профилактики заболеваний TƏBIB Ягут Гараева.

«Новый год — это семейный праздник, давайте беречь друг друга, соблюдать правила гигиены», — сказала Ягут Гараева.

По ее словам, профилактика каждого заболевания лучше, чем его лечение: «Поэтому не стоит собираться большими компаниями в одном месте».