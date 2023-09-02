Почти 100 человек пострадали во время акции протеста с участием просителей убежища из Эритреи в Тель-Авиве, сообщает местный телеканал Channel 12, передает РБК.

Haaretz пишет, что столкновения начались утром 2 сентября в месте, где должно было пройти мероприятие, организованное эритрейским посольством. Туда прибыли противники действующего в стране правительства, они разгромили зал, где должно было состояться мероприятие, нанесли ущерб магазинам и автомобилям. В итоге в беспорядки с участием сторонников режима в Эритрее и оппозиционеров ему вмешалась полиция, силовики открыли огонь.

По данным Channel 12, 15 участников акции попали в больницы в тяжелом состоянии, среди полицейских пострадали 27 человек, у них легкие ранения. 11 из всех пострадавших поступили в больницы с огнестрельными ранениями, пишет Haaretz.

The Times of Israel приводит заявление полиции, в котором говорится, что силовики открыли огонь после того, как протестующие прорвали заграждение и стало ясно, что жизням полицейских угрожает опасность.

Полиция также применяла светошумовые гранаты и дубинки. Митингующие использовали камни и доски, было ли у них оружие, неясно.

Один из источников Haaretz в полиции заявил, что правоохранительные органы были удивлены уровнем насилия на акции. Один из представителей эритрейской общины сказал газете, что ее члены приходили в полицию и просили отменить мероприятие посольства, предупредив, что в противном случае «будет насилие».

Channel 12 отмечает, что в Израиле проживают примерно 25 тыс. граждан Эритреи — в основном те, кто бежал от действующего в стране режима.