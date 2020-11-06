3-4 декабря пройдет инициированная Президентом Азербайджана спецсессия Генассамблеи ООН

«Генеральной ассамблеей ООН приняло решение о порядке проведения 31-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с COVID-19, инициированная Президентом Азербайджана Его Превосходительством господином Ильхамом Алиевым в качестве председателя Движения неприсоединения».

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Представительства Генеральной Ассамблеи ООН в Азербайджане, опубликованном на официальной странице в Twitter

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр сообщил в Twitter, что решение о порядке проведения специальной сессии по COVID-19 было принято сегодня Генеральной Ассамблей при решительной поддержке государств-членов организации: «Специальная сессия по COVID-19 на уровне глав государств и правительств состоится 3-4 декабря 2020 года под моим председательством».