23 депутата иранского парламента заразились коронавирусом

Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у 23 депутатов парламента Ирана. Об этом сообщает YJC со ссылкой на председателя парламента Абдолреза Месри.

Месри заявил, что парламент страны продолжит работу, несмотря на количество заболевших.

Ранее стало известно, что в иранской республике от 2019-nCoV. скончались 66 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 91 237 человек, 3 120 человек погибли.

| 2020-03-03T14:27:40+00:00 3 марта 2020, 15:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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