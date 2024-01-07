Токийская прокуратура арестовала депутата нижней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёситаку Икэда. Он входит во фракцию экс-премьера Синдзо Абэ и подозревается в нарушении закона о получении доходов от сбора политических пожертвований. Об этом сообщил телеканал NHK.

Это первый громкий арест в рамках так называемого скандала об откатах — так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Скандал уже повлек за собой крупные перестановки в японском правительстве и руководстве ЛДП, а также стал причиной резкого снижения рейтинга доверия власти.

Откатами в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Скандал касается сбора средств путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета.

Однако, как утверждается, в некоторых случаях политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено установленной внутрипартийной нормой. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов и могли использоваться в качестве теневых политических фондов.