Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 21 мая проведет вступительный экзамен по III группе, 22 мая-по II группе.

Об этом сообщили в ГЭЦ.

22 мая состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Участники могут распечатать «лист пропуска на экзамен» на сайте Государственного Экзаменационного Центра.