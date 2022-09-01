14-летняя Аиша Гаджиева страдает серьезной болезнью и нуждается в нашей помощи.

В интервью # мама девочки Самира Гаджиева рассказала, что в мае этого года у Аиши опухла нога и они обратились к врачу.

Девочке был поставлен неправильный диагноз – посттравматический синовит, и первоначальное лечение проводилось в соответствии с этим диагнозом.

«В июле, когда стало ясно, что лечение не помогает, было проведено МРТ, в ходе которого на левой ноге Аиши обнаружилась маленькая опухоль. Затем ткани опухоли отправили на биопсию в Национальный онкологический центр. 24 августа пришел ответ. Аише поставили диагноз – хондросаркома третьей степени…» — говорит мать девочки.

По ее словам, это острая злокачественная опухоль, которая очень быстро распространяется по организму и может дать метастазы. Поэтому лечение нужно начать как можно скорее.

«Аише требуется эндопротезирование. Во время этой операции из ноги извлекается сустав и кости, пораженные раковыми клетками, и на их место вживается протез. То есть, он не наружный, а внутренний. Его в Азербайджане нет, надо заказывать из Турции», — говорит Самира ханум.

Стоимость эндопротеза составляет 25 тысяч манатов. Семья Аиши, к сожалению, не располагает такими средствами. На данной момент вся школа №193, в которой учится Аиша, включая педагогический состав, собирают деньги на протез девочке, но необходимую сумму они собрать не в силах…

«До сих пор мы собрали около 4 тысяч. После того, как протез будет заказан, его доставят из Турции в течение недели и можно будет приступать к операции. Сейчас время работает против нас – чем больше мы медлим, тем выше вероятность того, что в организме Аиши начнут распространяться метастазы. Пока, слава Богу, их нет, но это может измениться в любой момент…

То есть, эндопротезирование необходимо для ликвидации основного очага болезни. После уже будет проведена химиотерапия, которая уничтожит оставшиеся в организме мелкие очаги, если таковые имеются», — говорит Самира ханум.

Мать Аиши отмечает, что в данный момент девочка постоянно мучается болями. Она принимает болеутоляющие, которые на какое-то время ослабляют боль, но полностью ее не снимают.

Оставляем данные для всех, кто желает помочь Аише и пожертвовать деньги на ее лечение по мере своих возможностей:

Телефон матери для связи: +994506594175

Номер банковской карты: Leo Bank 4098 5844 6533 1666