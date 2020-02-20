США расширили санкции против Ирана

США расширили рестрикции по Ирану, добавив в санкционные списки представителей Совета стражей конституции, следует из опубликованного сообщения министерства финансов США.
Под санкции попали пять иранцев: Аббас Али Кадходаи (официальный представитель Совета стражей конституции), Ахмад Джаннати (секретарь Совета), Сиамак Рахпейк (член коллегии юристов Совета), Могадам Садеки (юрист Совета), Мохаммад Язди (член Совета).
В министерстве финансов сообщили, что иранцы внесены в санкционный список за «манипуляции на выборах».(РИА Новости)
| 2020-02-20T22:43:03+00:00 20 февраля 2020, 23:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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