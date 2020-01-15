Каха Каладзе анонсировал масштабные проекты

В этом году Грузия осуществит множество масштабных проектов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, сообщает 1tv.ge.

По его словам, в этом году около 1,245 миллиарда лари будет потрачено только на два основных направления: инфраструктура и здравоохранение.

«К этому также добавится сумма в 270 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, чтобы привести в порядок общественный транспорт, то есть, в целом бюджет столицы составит около 1,500 миллиарда лари», — сказал Каладзе.

По его словам, поскольку планируется реализовать много проектов, ожидается некоторый дискомфорт для населения.

«В этом году мы начнем много масштабных проектов, у населения может создасться некоторый дискомфорт. Я хотел бы заранее извиниться за это, но по-другому не получится провести указанные работы», — сказал мэр Тбилиси и отметил, что в ближайшие дни населению будет предоставлена детальная информация в связи с осуществляемыми в этом году проектами.