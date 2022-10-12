В деоккупированном Лимане на кладбище «Новая масляковка» обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей.

Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

В сообщении сказано, что 4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых «ЛДНР» Святогорска и Лимана, в ходе которого установлены места захоронения местных жителей.

«В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них — с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их личности в настоящее время устанавливаются. На территории деоккупированного Лимана на кладбище «Новая масляковка» обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Младшей — всего год. Она похоронена рядом со всей семьей. Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела», — сказано в сообщении.