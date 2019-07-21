Зидан об уходе Бейла

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.

«Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдёт, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду», — приводит слова специалиста RT.

Он также заявил, что у него нет ничего личного к хавбеку, но рано или поздно необходимо что-то менять. По его словам, решение о трансфере принимали он и сам игрок.

«Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — заключил Зидан.