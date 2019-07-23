Завтра Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил во вторник правящий комитет партии.

В среду Джонсон станет премьер-министром страны — после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится в среду, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

| 2019-07-23T15:25:17+00:00 23 июля 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss