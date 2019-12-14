Завод Total во Франции охватил пожар

Во французском департаменте Приморская Сена произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Total.

Как сообщает радио France Info, о нештатной ситуации на предприятии сообщили около 04:00. Полностью справиться с огнем не удалось до сих пор.

Пожарно-аварийная служба департамента (SDIS) локализовала пожар на небольшой площади и взяла его под контроль. Обошлось без пострадавших.

Отмечается, что о происшествии были осведомлены местные власти, приняты меры внутреннего реагирования. Причины ЧП выясняются.