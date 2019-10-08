«Запахло жареным»: СМИ и эксперты заговорили о сложной ситуации в Atabank

Atabank находится на стадии банкротства, вкладчики банка в панике. По информации местных СМИ, накануне стали распространяться сведения о том, что банку совсем плохо, люди обзванивают своих знакомых, чтобы предупредить о необходимости снять вклады, пока это возможно.

Чтобы узнать, насколько оправдана эта информация, редакция # обратилось к банковскому эксперту Акраму Гасанову, подтвердившему эти данные.

«Ситуация в Atabank тяжелая уже несколько лет, банк с трудом возвращал вклады, — сообщил Гасанов. — Atabank все это время пытался отрегулировать ситуацию с вкладчиками, однако в последнее время положение усугубилось. В официальных отчетах банка говорится, что финансовая организация вышла на прибыль, но это не соответствует действительности. Насколько мне известно, банк имеет кредиты на крупные суммы, которых на самом деле нет. Т.е. эти деньги заемщикам де-факто не выдавались».

По словам Гасанова, одного такого крупного заемщика он представляет в судах — ему якобы предоставили кредит на 100 млн. долларов, хотя сумму не выдавали.

«Просто в свое время ситуация в банке была тяжелая, куда-то дели деньги и принялись в срочном порядке оформлять кредиты на знакомых, близких, говоря им, что это формально и тем не придется отвечать. Мол, банку надо показать официально аудитору наличие кредитов. На самом же деле деньги те не получали. Во всяком случае, об этом можно судить по делу, которое я веду в суде. Финансовая отчетность банка на тот период также свидетельствует — таких денег у банка не было».

Запахло жареным, — утверждает собеседник: «Руководство банка куда-то дело деньги и в этом будут разбираться правоохранительные органы. Думаю, если банк не выкупят, он пойдет ко дну. Последние недели я слышу, что вкладчики не могут забрать свои вклады в этом банке — информация об этом поступает от местных клиентов. В довесок этому, в банкоматах Atabank нет денег».

Собеседник заметил, что молчал все это время, не желая инициировать панику. Однако в условиях, когда вкладчики не могут забрать свои деньги, скрывать не имеет смысла и приходится говорить о причинах.

«Все эти годы банк держался на мифических цифрах, которых нет, — продолжил эксперт. — У нас есть банки, где есть проблемные кредиты, но это реально выданные кредиты и их не возвращают по каким-то причинам. Есть банки, которые выдали кредиты своим же компаниям, и это вряд ли вернется. Иные банки действительно дали кредиты третьим лицам — клиентам, и эти деньги вернут. Что касается Atabank — это тяжелый случай».