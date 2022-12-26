Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Сербии генерал Милан Мойсилович оценил обстановку на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Об этом он высказался в эфире телеканала Pink.

Мойсилович рассказал, что находится в пути: он едет в район Рашка. Цели, поставленные перед сербской армией, он назвал точными и ясными, обещав, что реализуют.

«Ситуация сложная и требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии [между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией]»», — заявил Мойсилович.

Ранее сообщалось, что спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. По информации газеты «Политика», инцидент произошел возле населенного пункта Зубин-Поток. Информация о пострадавших не раскрывается.