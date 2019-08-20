Впервые за 20 лет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в Украину. Последний раз он был в Киеве в марте 1999 года в свой первый премьерский срок.

Формально программа визита включала встречу с президентом Владимиром Зеленским и участие в траурных мероприятиях в мемориальном комплексе в урочище Бабий Яр под Киевом. В 1941-1943 гг. там фашисты расстреляли по разным подсчетам до 200 тыс. человек. В основном евреев и украинских националистов. По одной из версий там в феврале 1942 года была расстреляна известная поэтесса и деятель Организации украинских националистов Олена (Елена) Телига.

Как сказал Нетаньяху накануне своего отъезда в Киев, «Сейчас я отправляюсь с важным визитом в Украину по приглашению нового президента Зеленского. Я буду обсуждать с президентом Украины завершение создания зоны свободной торговли, это близко к реализации, договор о пенсии и целый ряд других тем, которые еще больше укрепят отличные связи между нашими странами».

Что касается зоны свободной торговли, то это соглашение, подписанное в январе текущего года, было ратифицировано Верховной радой и акт подписан президентом Зеленским 7 августа. Аналогичное действие израильского кнессета ожидается в сентябре после досрочных парламентских выборов.

Как писали украинские СМИ, израильский гость поднимет вопрос о переносе украинского посольства в Иерусалим. В Верховную раду несколько раз вносились такие законопроекты, но они так и не собирали достаточного количества голосов.

Здесь нужно отметить важный момент. Против переноса иностранных посольств в Иерусалим выступают арабские государства и Турция. С последней у Украины очень дружественные и партнерские отношения. Анкара категорически не признает российскую аннексию Крыма и поддерживает крымских татар. Кроме того, у Турции и Украины тесное военно-техническое сотрудничество. Турецкая фирма Aselsan осуществляет перевооружение украинской армии ударными дронами.

Не удивительно, что Киев весьма осторожно относится к вопросу переноса посольства в Иерусалим. К тому же это весьма затратное мероприятие и сейчас оно точно не к месту и не по карману.

Есть проблемы дипломатического характера. В 2016 году Украина поддержала резолюцию Совет Безопасности ООН, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Тель-Авив воспринял позицию украинской делегации как недружественный жест. Со своей стороны, Киев может напомнить Нетаньяху неприсоединение его страны к международным санкциям за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В то время как Украина безоговорочно признает Холокост геноцидом, израильский парламент тянет с аналогичным признанием Голодомора 1932-1933 гг.

Интригой визита израильского премьера в Киев явился его ответ на вопрос журналиста Шимона Бримана о возможном посредничестве в урегулировании конфликта с Россией. «До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию (посредника — авт.) еще раз».

О возможном посредничестве Нетаньяху заговорили как в Израиле, так и в Украине. В основе таких представлений лежат довольно хорошие отношения израильского премьера и российского президента. С Путиным Нетаньяху встречался много раз и всегда оставался довольным или делал такой вид.

Второе представление основано на тесных связях Нетаньяху с американским политическим бомондом, в том числе президентом Трампом. Успешное посредничество в урегулировании конфликта в Украине станет дополнительным фактором сближения Москвы и Вашингтона.

Характерно, что штаб-квартира партии Нетаньяху «Ликуд», дом Жаботинского, в Тель-Авиве украшена огромным баннером высотой в десять этажей, на котором Нетаньяху и Путин пожимают друг другу руки с лозунгом «Нетаньяху: в другой лиге». На другой стороне здания аналогичный баннер только с Трампом.

На самом деле посредническая риторика не более чем предвыборный ход. Парламентская кампания в Израиле достигла своего апогея. Соперником блока «Ликуд» является партия «Наш дом Израиль» (НДИ) во главе с выходцем из Молдовы Авигдором Либерманом.

В этой борьбе много значат голоса выходцев из бывшего СССР и стран СНГ, говорящих в основном на русском языке. Таких насчитывается около 500 тыс. избирателей и с этим политикам приходится считаться.

На выборах весной этого года так называемая русская улица принесла блоку «Ликуд» и НДИ по четыре места в парламенте. Нетаньяху делает все, чтобы завоевать симпатии русскоязычных, из которых около 200 тыс. выходцев из Украины.

Визит в Киев и переговоры с Зеленским должен привлечь на сторону премьера симпатии условной украинской улицы. Отсюда и все разговоры о каком-то посредничестве.

На самом деле, ничего подобного нет, и не будет. Путин не нуждается, да и не хочет никакого посредничества. По очень простой причине. Ему не нужен мир на востоке Украины, и он не собирается прекращать агрессию на Донбассе.

И это принципиальная позиция России — поддерживать и подпитывать локальные конфликты на пространстве СНГ. Это относится к Нагорному Карабаху и Приднестровью.

Поддерживая Армению в оккупации азербайджанской территории, Москва решает две взаимосвязанные задачи. Сдерживаются насколько можно Баку и Ереван. Они держатся на коротком поводке. Тем самым Южный Кавказ остается зоной серьезного влияния России, и такое положение Москву очень устраивает.

Аналогично с Приднестровьем. Молдова вынуждена маневрировать между Западом и Россией, тем самым остается возможность держать на Днестре российские войска и создавать военную угрозу югу Украины.

Всем понятно, что без вмешательства Москвы территориальная целостность Азербайджана, Молдовы и Украины будет немедленно восстановлена и эти страны будут просто потеряны для России. Так зачем Путину посредничество, если все эти конфликты ему очень нужны.

Нетаньяху это прекрасно понимает. К тому же Украина для него гораздо менее важна, чем отношения с Россией не только из-за Сирии, а по целому ряду вопросов на Ближнем Востоке.

К тому же в Москве крайне подозрительно относятся к тем странам, которые устанавливают тесные отношения с Украиной, так как считают это недружественными шагами. Пока речь идет о гуманитарных и правовых вопросах, взаимной торговле и пенсионном обеспечении, то на это в Белокаменной смотрят сквозь пальцы. Если речь пойдет о военно-техническом сотрудничестве или дипломатической поддержке, то отношение в корне меняется.

Именно поэтому в Израиле стараются держаться подальше от конфликта в Украине и не поставляют ей свое оружие. Не хотят дразнить Москву.

Насколько визит Нетаньяху в Киев поможет ему в избирательной кампании будет видно довольно скоро. С другой стороны, в очередной раз становится понятным, что урегулирования на Донбассе придется ждать еще очень долго.