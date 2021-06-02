В Израиле впервые за 12 лет сформировано коалиционное правительство без партии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд».

Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина, что подписал соответствующее соглашение с несколькими партиями, сообщает ВВС.

Лидеры партий, вошедшие в широкую коалицию против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его «Ликуда», сообщили о формировании нового коалиционного правительства. Это может положить конец самому длительному правлению одного главы правительства в истории Израиля.

О формировании «правительства перемен» проинформировал президента Израиля бывший министр финансов Яир Лапид, лидер партии «Еш Атид» (у нее в кнессете 17 мандатов, вторая по численности фракция после «Ликуда»).