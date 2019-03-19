Военная альтернатива — стимул для того, чтобы двигать переговорный процесс дальше

Разговоры вокруг урегулирования карабахского конфликта накануне встречи высшего руководства Азербайджана и Армении не утихают и в какой-то степени осложняются, правда, есть и положительные моменты. Например, показательной была позиция МГ ОБСЕ по поводу изменения формата переговоров, которое выдвигал Никол Пашинян.

О том, какие процессы сейчас идут в переговорном процессе, о рисках возобновления военных действий и возможного принятия Мадридских принципов за основу переговоров, рассказал в интервью # депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

— Как вы оцениваете предстоящую встречу Ильхама Алиева и Никол Пашиняна? Чего стоит ожидать от данной встречи?

— Переговорный процесс на виду. Армянская сторона делала разные маневры фактически для того, чтобы обнулить все, что делалось до сих пор. Это по существу означало, что переговоры срываются. Но Пашиняна посадили на место и объяснили, что все это неконструктивно и что встречи будут продолжаться со всеми теми наработками, которые были.

В сущности, конкретных результатов от этой встречи нет, т.е. чтобы объявили о какой-то договоренности или что-то подписали – не будет. Но, в общем, стороны заявили о том, что принимают те самые принципы, которые сопредседатели еще раз продекларировали, и на этой базе будут готовить документ, который положит начало урегулированию конфликта.

По документам должны достаточно плотно работать и сопредседатели МГ ОБСЕ, и министры иностранных дел. Это не дело руководителей спорить о формулировках. Но принципиальная позиция в том, что двигаемся, на этой базе должны дать согласие руководители стран.

— Говоря о Мадридских принципах, насколько они соответствуют интересам Азербайджана?

— Любой компромисс означает, что ты на что-то соглашаешься, и взамен другая сторона тоже на что-то согласна. Компромисс не может нравиться, но вопрос в том: хочешь ты урегулировать конфликт или нет?

Если хочешь, ты должен понять, что идти на компромиссы необходимо, и они вовсе не означают, что ты получишь то, что хочешь. Принципиально важно – это согласиться на компромиссы и двигаться вперед — вот что важно. Когда двигаешься вперед, то по многим вопросам, которые кажутся неприемлемыми сначала, уже в изменившейся позитивной атмосфере находятся возможности достижения договоренностей и продвижения дальше. Да, есть мадридские принципы, других нет, это как бы сбалансированный компромисс. И Азербайджан и Армения на саммите в Астане еще лет 5-6 тому назад дали согласие на эти принципы.

Важно двигаться вперед уже по этому документу. Для Азербайджана любое соглашение имеет смысл, только в том случае, если вслед за ним наступает освобождение оккупированных территорий и вывод армянских вооруженных сил с этих территорий. Армения всячески от этого пытается уклониться, но посмотрим, к чему приведут переговоры сейчас.

— Если компромисса не будет, есть ли вероятность возобновления военных действий?

— Конечно, есть. Если на линии соприкосновения стоят друг против друга десятки тысяч солдат и тысяча единиц военной техники, понятно, что это может вылиться в кровопролитную войну. Стимулом для того, чтобы двигать переговорный процесс дальше, является военная альтернатива.