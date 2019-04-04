Власти Франции призвали интернет-корпорации помогать в борьбе с терроризмом

Как заявил премьер-министр, распространение видеозаписей стрельбы в Крайстчерче, где погибли 50 человек, свидетельствует о кровных узах между интернетом и терроризмом. По словам Кастанера, компании так называемой GAFA – Google, Apple, Facebook, Amazon — должны помогать распространять «позитивную» информацию в противовес террористической пропаганде.