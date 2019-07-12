Владимир Путин начал разговор с Владимиром Зеленским со слов «здравствуйте»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обратиться к Киеву за информацией о том, с чего начал первый разговор с Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский, российский лидер начал со слов «здравствуйте», сообщает РИА Новости.

В ответ на просьбу уточнить, начал ли Зеленский переговоры с Путиным фразой о Крыме и Донбассе, как он планировал ранее, представитель Кремля посоветовал обратиться с этим вопросом к украинской стороне.

Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.