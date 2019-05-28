В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400

Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что США выдвинули турецкой стороне ультиматум: Вашингтон пригрозил исключит Анкару из программы F-35, если Турция не откажется от российских комплексов.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать Турция в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать «допущения».

«Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами», — добавил Акар. Также он подчеркнул, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35 от американской стороны.

Он отметил, что самолеты уже доставили в Турцию, и пилоты учатся управлять ими.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», — сказал он.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

«Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», — сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.