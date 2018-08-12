В Румынии кабинка с 18 людьми застряла на канатной дороге в горах

Восемнадцать человек застряли в кабинке на подвесной канатной дороге в румынских горах Фэгэраш, сообщает в воскресенье агентство Agerpres со ссылкой на Национальную ассоциацию горных спасателей Румынии (Salvamont).
«В заблокированной кабинке находятся 18 человек, в том числе четверо детей, одному из которых 8 месяцев. Они заблокированы на подвесной дороге, которая соединяет водопад Быля с одноименным озером в горах Фэгэраш», — говорится в сообщении.
В Salvamont рассказали, что один из туристов, заблокированных в кабинке, позвонил в службу 112 и попросил о помощи.
По данным Agerpres, причиной остановки кабинки стала «техническая проблема».
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