В России открыли крупнейшую в Европе статую Будды

В Калмыкии открыли самую большую в Европе статую Будды Майтреи (Будды Грядущего). Об этом сообщили в пресс-службе центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды-Шакьмуни», передает ТАСС.

Торжественная церемония состоялась на территории хурульного комплекса «Лагань Даргьелинг хурул». В освящении статуи приняли участие Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, Высокий учитель современности Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш.

Высота покрытого золотой краской монумента составляет 12,5 метра, вес — 30 тонн. При его проектировании были учтены все религиозные каноны, сообщили в пресс-службе хурула. Так, в статую были заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, а также горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь и ум Будды. Также сообщается, что монумент построен на пожертвования жителей республики и верующих.

В ноябре 2018 года в индийском штате Гуджарат на реке Нармада возвели самую высокую статую в мире. 182-метровый монумент посвящен государственному деятелю Валлабхаи Пателю, который стал ключевой фигурой индийского национально-освободительного движения. По высоте статуя оказалась почти на 55 метров выше предыдущего самого высокого монумента в мире — Чжунъюаньской статуи Будды в Китае (lenta.ru)