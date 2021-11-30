Решение построить газопровод «Северный поток — 2» было самой большой ошибкой канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил лидер польской партии «Гражданская платформа» Дональд Туск на конференции, посвященной развитию Европейского союза. Его слова приводит издание Polsat news.

«С точки зрения интересов Евросоюза «Северный поток — 2» — плохой проект, — заявил Туск.

Политик добавил, что Меркель оказалась беспомощной перед лоббистской силой немецких предпринимателей. По словам Туска, об этом она сказала ему лично. (gazeta.ru)