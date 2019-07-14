В работе глобальной европейской спутниковой системы Galileo произошел сбой

В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo в воскресенье, 14 июля, произошел сбой. Пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов системы, сообщил центр услуг Galileo.

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Как следует из данных на cайта центра, статус всех рабочих спутников системы Galileo отмечается как «не используются (по целевому назначению)». Пользователи столкнулись с приостановкой обслуживания до следующего уведомления, отмечается в сообщениях.

«(Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)», — предупредили пользователей. По предварительной информации, работа системы нарушена из-за проблем с комплексом точного времени системы Galileo в Италии, говорится на портале insidegnss.com.

Galileo — одна из нескольких существующих в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Также глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

Около года назад британское министерство обороны приступило к созданию собственной системы спутниковой навигации, стоимость которой оценивается в $4 млрд (iz.ru)