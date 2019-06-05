В Пентагоне считают, что Россия создает «широкий спектр угроз» США в космосе

Вооруженные силы (ВС) России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе, и оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются. Это признал американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый ранее президентом Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами США. В четверг в комитете по делам ВС Сената Конгресса США состоялись слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры этого военачальника.

«Россия демонстрирует существенные достижения, и наше оперативное преимущество сокращается», — говорится в письменных ответах Реймонда на вопросы американских законодателей. При этом генерал отмечает, что Россия теперь располагает третьей по величине после США и Китая орбитальной спутниковой группировкой.

По мнению Реймонда, Россия создает «широкий спектр угроз» силам и средствам США в космическом пространстве. Речь идет о «деятельности на орбите, направленной энергии (то есть лазерном оружии — прим. ТАСС), глушении сигнала [спутников] и разрушении [тех или иных объектов США в космосе] за счет кинетического воздействия с земли», считает генерал.

С его точки зрения, речь идет о потенциале противокосмической обороны «полного спектра», включая средства радиоэлектронной борьбы, лазерные вооружения, «угрозы в киберпространстве и изощренные угрозы на орбите, а также ракеты прямого выведения». «Разработка Россией систем противокосмической обороны, призванных <…> нейтрализовать силы и средства США, является попыткой компенсировать американские преимущества в области обычных вооружений», — утверждает военачальник.