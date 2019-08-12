В Осло собираются предъявить обвинения стрелявшему в мечети мужчине

21-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде норвежской столицы и убийстве своей сестры, предстанет в понедельник перед судом, который должен принять решение о помещении его под стражу. Напавшего на мечеть прокуратура намерена обвинить в терроризме, сообщает телеканал NRK со ссылкой на полицию.

По словам адвоката подозреваемого Унни Фрис, ее клиент по-прежнему отказывается давать показания полиции и отрицает свою вину. «В настоящее время он использует свое право не давать показания. Такова текущая ситуация. Посмотрим, как будет дальше», — отметила Фрис. (ТАСС)