Специальный комитет Палаты представителей конгресса США, который расследует нападение 6 января 2021 года на Капитолий, рекомендовал Минюсту предъявить экс-президенту Дональду Трампу уголовные обвинения в связи с этим событием. Об этом сообщает The Hill.

По словам следователей комитета, они приняли решение о передаче уголовных дел против Трампа на основе «достаточных» доказательств, которые демонстрируют, что он нарушил различные законы. Его обвиняют, в том числе, в подстрекательстве к восстанию, заговоре с целью обмана США, препятствовании официальному разбирательству и сговоре для того, чтобы сделать ложное заявление.

При этом, как отмечает издание, рекомендации комитета не обязательны к рассмотрению со стороны министерства юстиции и оно должно решить, проводить ли дальнейшее судебное расследование в отношении бывшего президента. (gazeta.ru)