В НБА запретили самурайские повязки

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) запретили использование самурайских повязок. Эту информацию подтвердил официальный представитель лиги Майк Басс.

«Команды выражали беспокойство по поводу безопасности, а также разной длины повязок. В прошлом сезоне некоторые игроки стали их носить, но мы не хотели вмешиваться по ходу чемпионата», – приводит слова Басса журналист Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что комитет по проведению соревнований НБА обсудил ситуацию в понедельник. Клубы лиги выражали беспокойство по поводу того, что повязки свисают на спине.

В прошлом сезоне новым аксессуаром воспользовались Джимми Батлер, Дрю Холидэй, Андре Драммонд, Монтрез Харрелл, Де’Аарон Фокс. А Леброн Джеймс появился в образе самурая на тренировке.(Газета.Ru)

| 2019-09-10T08:55:11+00:00 10 сентября 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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