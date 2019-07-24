В колледжах Азербайджана начался выбор специальностей

В средних специальных учебных заведениях (колледжи) Азербайджана на базе общего среднего образования (9 классов) начался выбор специальностей.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), процесс продлится до 23.59 5 августа через интернет.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие не менее 50 баллов на двух этапах приемного (выпускного) экзамена, 20 баллов – по предмету азербайджанский (русский) язык и 10 баллов – по математике.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведениях на платной основе и за государственный счет. Последовательность кодов выбирает сам абитуриент.

Информация о специальностях, на которые ведется прием в средние специальные учебные заведения на 2019/2020- учебный год, плановые места и другая необходимая информация по выбору специальностей издана в 3-м номере журнала «Абитуриент».