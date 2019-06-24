В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

«Сегодня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области», — сообщил он.

На место вызова привлечены 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники департамента по ЧС Туркестанской области. О пострадавших не сообщается.

| 2019-06-24T09:15:54+00:00 24 июня 2019, 10:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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