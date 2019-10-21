В Канаде пройдут парламентские выборы

Сегодня в Канаде пройдут43-е парламентские выборы. Жителям Страны кленового листа предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в нижней палате парламента — Палате общин. Лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады, сообщает ТАСС.

По данным Избирательной комиссии, к выборам допущена 21 партия, а также независимые кандидаты. На Атлантическом побережье Канады избирательные участки откроются в 08:30 по местному времени (15:30 по бакинскому), а завершится голосование в 19:00 по местному времени (06:00 по бакинскому, 22 октября) на Тихоокеанском побережье страны.

Основная борьба за 338 мандатов в Палате общин развернется между самыми популярными в стране политическими силами: правящей Либеральной партией (ЛП) премьер-министра Джастина Трюдо, Консервативной партией (КП), Новой Демократической партией (НДП), «Зеленой партией», «Квебекским блоком» и Народной партией Канады (НПК).