Первые за четыре года парламентские выборы пройдут в воскресенье в Таиланде. Избирательные участки по всему королевству откроются в 08:00 по местному времени, завершится голосование в 17:00. Предварительные результаты подсчета голосов будут известны не раньше 18:30, передает ТАСС.

Аналитики ожидают высокую явку, подчеркивая, что это первые парламентские выборы после пандемии коронавируса и глобального экономического спада, которые, к тому же, проходят при растущем недовольстве работой нынешнего правительства. В общей сложности будут избраны 500 членов нижней палаты парламента. Вместе с 250 представителями верхней палаты, назначенными еще до предыдущих выборов военным правительством, они выберут премьер-министра.