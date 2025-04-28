Канадцы в понедельник отправятся на избирательные участки, чтобы избрать состав нижней палаты парламента.

В Палате общин последнего созыва было 338 мест, но к выборам этого года их число увеличили до 343.

Участки откроются в разное время, так как в Канаде шесть часовых поясов. Так, например, в Оттаве граждане смогут отдать свой голос начиная с 9:30, в Ванкувере — с 7:00.

Первые результаты, как ожидается, будут опубликованы вскоре после закрытия участков в провинциях Атлантической Канады — после 20:30.

Досрочно на выборах в Канаде проголосовали свыше 7 млн жителей. Этот показатель примерно на 25% выше, чем количество избирателей, отдавших свой голос заранее в 2021 году.

Основная борьба на выборах развернется между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партии и «Квебекского блока». Как отмечают канадские СМИ, шансы на большинство в 172 места из этих четырех партий есть только у либералов и консерваторов.

Согласно последним предвыборным опросам, Либеральная партия может получить около 42%, консерваторы — 39%. Лидер партии, получившей большинство, станет следующим премьером.